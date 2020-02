Di Lorenzo: “Il primo gol al San Paolo è una bella emozione”

"A Brescia ho sentito dei cori non belli, non mi sono piaciuti" Pubblicato il alle 23:31 da •

Il difensore del Napoli Giovanni Di Lorenzo ha parlato in conferenza stampa nel post-partita. Ecco quanto sottolineato da IamNaples.it:

“La prima occasione è andata male, potevo fare meglio, Sirigu ha fatto una bella parata, nella seconda, invece, sono riuscito a far gol. La prima rete al San Paolo è un’emozione bella ma ciò che conta di più è la vittoria della squadra. Era un banco di prova importante dopo la partita contro il Barcellona, abbiamo rischiato poco o nulla anche se abbiamo subito la rete del Torino all’unica occasione creata, ci tenevamo a tenere la porta inviolata. Stiamo facendo bene, stiamo dando continuità nelle prestazioni e nei risultati, tutta la squadra è concentrata nel non subire gol, si vede in partita il lavoro fatto in settimana. Non ho visto lo striscione, ho sentito i cori a Brescia, non sono stati belli, dobbiamo pensare al campo e a giocare, dispiace sempre sentire i cori contro Napoli. Stiamo facendo dei passi in avanti importanti, stasera siamo stati protagonisti di una grande prova. In campionato stiamo recuperando qualche posizione, c’è ancora tempo per continuare a migliorare, durante la settimana stiamo lavorando bene e in campo facciamo ciò che ci chiede il mister. Non m’aspettavo di giocare così tanto, sicuramente ci speravo, era un obiettivo, sono contento di ciò che sto facendo, ci sono ancora due-tre mesi in cui continuare a lavorare e a crescere”

Dal nostro inviato al San Paolo Ciro Troise