RILEGGI LIVE – Under 16, Napoli-Juve Stabia 1-1 (18′ Prezioso; 39′ Riccio): il Napoli non va oltre il pari!

PARTITA TERMINATA

43′ Esce per la Juve Stabia Mannilli entra Del Giudice, il direttore di gara assegna un ulteriore minuto di recupero.

L’arbitro assegna 4min di recupero

40′ Rescigno esegue un tiro-cross respinto dal portiere, dopo la parata contrasto Kalynovych con D’angelo da cui scaturisce una polemica.

39′ Grandissima occasione per il Napoli: il portiere della Juve Stabia rilancia, Manè intercetta e si trova a porta vuota ma calcia abbondantemente alto.

37′ Ammonito il Alfiero della Juve Stabia che è entrato in campo senza autorizzazione.

32′ Tiro al limite dell’area di Alfiero per la Juve Stabia che termina abbondantemente al lato.

32′ La Juve Stabia opera un cambio: esce Limatola entra Mauro.

29′ Doppio cambio per il Napoli: esce De Rosa entra Pengue, De Rosa passa la fascia a Branchizio.

27′ Su un cross dalla sinistra Alfano, con una girata, lancia la palla abbondantemente al lato.

23′ Cambio per il Napoli esce Zappalà entra Liccardo.

22′ Cambio per la Juve Stabia esce Bottone entra Alfiero.

20′ Due occasioni in serie per il Napoli: al ventesimo sul cross da calcio d’angolo stacca Alfano mail portiere respinge in angolo in angolo. Seconda occasione, sempre sugli sviluppi dell’angolo seguente Mane aggancia ma tira fuori.

16′ Ammonito Zappalà del Napoli per un’entrata a piede a martello su Bottone della Juve Stabia.

15′ Doppio cambio operato dal Napoli: esce Ferrigno per Rescigno ed esce Postiglione per Alfano.

5′ Grande occasione per la Juve stabia: punizione di Cammarota che, a causa del vento e della mischia in area, si stampa sul palo. Sulla ribattuta si esalta il portiere Merone che devia in calcio d’angolo il tiro del numero 7 Bottone.

16.32 Inizia il secondo tempo.

Triplice sostituzione nel Napoli: escono Palma, Lepre e Lanese; entrano Natale, Chiaiese e D’Angelo.

PRIMO TEMPO

Il direttore di gara assegna due minuti di recupero.

39′ Goal del Napoli! Riccio libera un tiro che il portiere avversario riesce solamente a sfiorare e termina alle sue spalle.

35′ Tiro debole e centrale dalla distanza del numero Postiglione del Napoli il portiere blocca facilmente

29′ Il giudice di gara espelle l’allenatore della Juve Stabia mister Criscuolo.

22′ Azione sulla destra di Manè che cerca una soluzione a metà tra il tiro ed il cross, la difesa della Juve Stabia devia il pallone in calcio d’angolo.

18′ Goal della Juve Stabia! Pasticcio di Lepre che si fa strappare la palla dall’ex Prezioso, il quale si dirige in porta e calcia: l’estremo difensore del Napoli riesce solo a toccarla. Prezioso non esulta in segno di rispetto nei confronti della sua ex squadra.

13′ Prima emozione della partita: il tiro del Napoli diventa un assist per Manè che calcia di sinistro di poco sopra la traversa.

15.34′. Il Napoli ha battuto il calcio d’inizio.

Batte il Napoli, che parte con un 4-3-3, mentre la Juve Stabia è in campo con il 4-2-3-1.

PRIMO TEMPO

Ecco le formazioni ufficiali:

Napoli: Merone , Zappalà (C.), Palma, Ferrigno, Lepre, Branchizio, Lanese, De Rosa, Mane, Riccio, Postiglione. Panchina: Amendola, Liccardo, Natale, Chiaiese, Russo, Rescigno, D’angelo, Pengue, Alfano; All: Liguori Nicola.

Juve Stabia: Cappa, Cammarota, Muoio, Di Maio, Cirillo, Capasso, Bottonr, Kalynovych, Prezioso, Limatola, Manilli.Panchina: Buonaiuto, Vanzanella, Iuorio, Mauro, Picardi, Del Giudice, Filosa, Alfiero, Iadanza; All: Criscuoli Francesco

Benvenuti alla diretta testuale di IamNaples.it di Napoli-Juve Stabia, gara valida per la ventesima giornata del campionato Under 16 girone C. Gli azzurrini sono quinti in classifica, in piena zona play-off, reduci da due vittorie consecutive contro Empoli e Catanzaro e cinque risultati utili di fila. La Juve Stabia è ultima in classifica con otto punti ma nell’ultimo turno ha strappato un pareggio in casa contro la Lazio.