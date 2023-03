Eintracht, parla un membro del consiglio: “Decreto assurdo, non siamo un codice postale”

Il membro del consiglio di amministrazione dell’Eintracht Francoforte Philipp Reschke ha rilasciato delle dichiarazioni in merito ai provvedimenti presi per il match con il Napoli. Ecco le sue parole:

“Ci sarebbero innumerevoli modi per aggirare effettivamente questo decreto e portare alcuni dei nostri tifosi allo stadio. È noto che due terzi dei nostri fan provengono dalla regione del Reno-Meno e non da Francoforte. Ma, in primo luogo, non ci lasceremo dividere in aree di codice postale. E, in secondo luogo, non vogliamo esporre nessuno in loco all’evidente pericolo dell’arbitrio delle autorità, come stiamo sperimentando in una forma inedita con tutti i responsabili di Napoli. Rinunceremo quindi alla possibilità di portare tifosi in trasferta. In considerazione del poco tempo a disposizione, ora si tratta principalmente di una questione di principio e rivolta a eventi futuri”.