Elmas a KKN: “Contro la Salernitana non sarà semplice, ma non sbaglieremo”

Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss Napoli: “Sto bene, finito l’allenamento e a breve andrò a casa. Io, Zielinski e Raspadori con la Juve? Siamo entrati nel modo e al momento giusto, ma anche tutti gli altri hanno fatto una bellissima gara. Vincere in casa della Juve è difficile ma sapevamo quanto fosse importante quella partita. Stagione straordinaria? Per me è normale. Festeggiamenti post Juve? Non me lo aspettavo, non mi aspettavo così tanti tifosi a Capodichino. Non immagino quando vinceremo ufficialmente come sarà. Sono contento che la città sia azzurra. Spalletti ci ha detto di pensare alla Salernitana, dobbiamo giocare fino alla fine nonostante i punti di vantaggio, dobbiamo dimostrare di essere una grande squadra anche ora. Tutti, anche chi ha giocato meno, meritano di essere qui. Cross a Raspadori? Dopo il passaggio di Zielinski ho sperato che facesse gol, prima della partita dico sempre a Jack che gli farò un assist e lui mi dovrà 500 euro. Festa? Ne parliamo, tutti la aspettiamo. Non succede tutti gli anni, quindi sappiamo che dobbiamo lottare fino alla fine. In alcuni momenti anche noi non crediamo che sia tutto vero, veniamo da paesi come Macedonia, Kosovo, Slovacchia e Camerun. Non è scontato, da piccolo non avrei immaginato tutto questo. Sarà una emozione che resterà per sempre. Cibo? Mi piace, mangio tanto ma sto sempre attento. Come festeggeremo? Non so, ora aspettiamo il momento e poi si vedrà. Siamo molto felici. Salernitana? Non sarà facile, non vorranno farci vincere lo scudetto contro di loro. Sarà una gara tosta, ma dobbiamo giocare senza pensare che potremmo vincere lo scudetto. Dobbiamo vincere in ogni modo, anche senza il bel gioco. Se giochiamo dopo Inter-Lazio, e la Lazio non dovesse vincere, noi non sbaglieremo la partita, è impossibile. Spero di vedervi presto”.