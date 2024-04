Empoli-Napoli, Calzona potrebbe stupire in attacco: l’idea

Domani alle 18 il Napoli affronterà l’Empoli in una sfida importantissima per continuare a sperare in un posto europeo per la prossima stagione. La Gazzetta dello Sport analizza una possibile sorpresa nella formazione titolare da parte di mister Calzona:

“Ma se la difesa non è al top, a centrocampo e in attacco il tecnico potrà contare sul suol titolarissimi, con Zielinski mezzala accanto a Anguissa e Lobotka e il tridente Politano-Osimhen-Kvara davanti. E occhio a Ngonge, già titolare a sorpresa a Monza. II belga è In ottima condizione e prova a contendere una maglia a Politano, uomo in più in questo momento di stagione. Il Napoli partirà oggi pomeriggio per la Toscana: De Laurentiis e Calzona si aspettano una nuova reazione d’orgoglio”.