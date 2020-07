ESCLUSIVA – Settore giovanile, l’osservatore Aldo Scialla passa alla Roma

È un’estate particolare per il mondo del calcio, con i campionati che vanno avanti, il calciomercato in pieno corso ma a livello giovanile è tutto fermo riguardo alle partite dai primi di marzo. La programmazione, però, va avanti: nei prossimi giorni dovrebbe sottoscrivere un contratto biennale Aladino Valoti come dirigente della Primavera, che si coordinerà con Gianluca Grava che rimane la guida assoluta di tutto il vivaio. Riguardo alla scelta dell’allenatore della Primavera, Francesco Modesto è un’idea non ancora approfondita. Le porte girevoli in quest’estate apparentemente calma per il vivaio ci sono, in uscita dal reparto scouting del Napoli c’è Aldo Scialla che ha collaborato nell’individuazione dei giovani talenti sul territorio negli ultimi due anni, dopo una stagione vissuta al fianco di Giovanni Chiaiese all’Under 15. Secondo le indiscrezioni raccolte in esclusiva dalla redazione di IamNaples.it, Scialla lascia il Napoli per iniziare una nuova avventura nello scouting della Roma, club in cui si occuperà di varie regioni del Centro-Sud.

A cura di Ciro Troise