Fabian Ruiz, l’agente: “Abbiamo accantonato il rinnovo fino a fine stagione. Su Fabian ci sono tanti club, il Napoli lo sa…”

Ai microfoni di Marca Alvaro Torres, agente di Fabian Ruiz, ha parlato del futuro del suo assistito. Ecco le sue parole:

“Il Napoli ha subito molti cambiamenti e ha vissuto un’annata difficile. Rinnovo? Lo abbiamo accantonato per un po’ fino alla fine della stagione. Ovviamente ci sono club molto importanti che hanno chiesto informazioni su di lui e abbiamo informato il Napoli. Parliamo del miglior giocatore Under 21, ha disputato tre ottime stagioni tra Betis e Napoli e tutto questo porta i club ad interessarti a lui e loro sanno che Fabian sarà il calciatore del prossimo decennio. Clausola? No, non ce l’ha. E non so quale sia il suo valore in caso di trasferimento”.