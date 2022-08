Frustalupi ad IamNaples: “Mancati solo i punti, la squadra ha fatto la miglior prestazione stagionale”

Il Napoli Primavera è uscito sconfitto solo nei minuti di recupero dalla sfida contro il Sassuolo. A Cercola termina 3 a 2 per il club neroverde con gli azzurrini che perdono così punti preziosi.

Noi di IamNaples.it abbiamo intervistato nel post partita il tecnico del Napoli Primavera Nicolò Frustalupi. Ecco le sue parole:

“Si è giocato molto meglio rispetto all’ultimo match, è stata la miglior gara del campionato, la migliore sul profilo del gioco, i ragazzi sono andati bene ma abbiamo pagato errori di gioventù. Alla fine siamo calati fisicamente e c’è stata la beffa finale. Il Sassuolo è un’ottima squadra, credo che la prestazione vada bene ma purtroppo non sono arrivati i punti “.

Poi prosegue: “Siamo stati ingenui in alcun occasioni e si poteva fare meglio. Come ho detto gli errore si fanno e devo fare solo i complimenti ai ragazzi che hanno dato tutto, alla fine è mancato solo il risultato. Perché ho sostituito Lamine? Era la prima partita, sapevo che era fisicamente dietro, lo conosco, è un ragazzo apprensivo e avevo paura gli venissero i crampi. Ho dovuto fare delle scelte con lui e Iaccarino. Lamine è andato bene ma ero sicuro che non avesse i 90 minuti nelle gambe. Sono contento visto che è la sua prima gara”.

La crescita dei tre di centrocampo? “Non sappiamo niente in primis riguardo l’infortunio di Marchisano, anche se uscire così fa presagire che la cosa non sia di poco conto. Oggi tutti sono andati benissimo, i tre di centrocampo hanno fatto bene, penso a Gioielli e Spavone e hanno fatto bene anche grazie alle gare fatte sotto età la scorsa stagione. Lo stesso Gennaro ha fatto molto bene, in generale sono complesso di tutti. Abbiamo fatto un’ottima partita contro un club con grandi ambizioni, purtroppo ci mancano i punti”.