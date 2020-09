Gattuso a Sky: “Risultato bugiardo, spesso non mi è piaciuto il palleggio. A tratti poco equilibrio”

Nel post partita di Napoli-Genoa Gennaro Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky. Ecco quanto evidenziato dalla Redazione di IamNaples.it:

“Il risultato è bugiardo, se Zielinski non segna il 2-0 subito sarei passato al 4-3-3. Abbiamo sofferto leggermente prima del 2-0, abbiamo creato tanto anche sull’1-0 ma abbiamo rischiato di prendere gol. Probabilmente sarei passato a 3 dopo 7-8 minuti dall’inizio del secondo tempo. Abbiamo fatto cose importanti ma dobbiamo ancora migliorare. Noi dobbiamo pensare a migliorare e a fare giocare al meglio i giocatori più forti, per giocare un certo tipo di calcio ci vuole equilibrio. Lozano? È un giocatore diverso rispetto all’anno scorso, quando non era al 100%. È un giocatore importante. Osimhen? Ti dá la possibilitá di giocare diversamente, quando attacca la profondità ti crea problemi. Koulibaly? Certo che mi dispiacerebbe perderlo, è un giocatore importante, fino all’ultimo giorno spero non arrivino chiamate. Riuscire a sviluppare gioco con il 4-2-3-1 è difficile, tante volte non mi è piaciuto nemmeno il palleggio e c’è stato poco movimento. Possiamo migliorare questo aspetti qua. Juve-Napoli? Mi auguro di giocare ancora un centinaio di volte contro Pirlo, qualche anno fa nessuno scommetteva su di me come allenatore e bisogna dimostrare di essere bravi”