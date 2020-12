Gattuso nel post-partita: “Scarichi e stanchi e con tantissime assenze. Ci teniamo stretto questo punto”

Il mister Gattuso è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel post partita di Napoli-Torino per commentare il pareggio per 1 a 1.

Gattuso ha sottolineato che la squadra è arrivata scarica e stanca ma si doveva fare di più. Di seguito il suo commento nel post partita, con un appello per tutti:

“Siamo arrivati scarichi e stanchi con molti giocatori che mancavano, Lozano è entrato e ha fatto bene. Ci mancano tanti giocatori, ce lo teniamo stretto questo punto. Si poteva fare qualcosa in più, sicuramente negli ultimi 10 giorni si poteva fare di più ma sono mancati giocatori importanti.

Ci teniamo bello stretto questo pareggio, dobbiamo ricaricarci ed ora guardiamo avanti. Sono 10-12 giorni che non sto bene; voglio fare un appello: la vita è bella e non bisogna nascondersi se c’è qualcosa che non va. Ho una malattia autoimmune da un bel po’ di anni, passerà anche questa volta.

Osimhen ha caratteristiche importanti, abbiamo fatto anche troppo poco per mettere pensiero al Torino. Non siamo brillanti, abbiamo pagato anche i piccoli acciacchi. Oggi Lozano quando è entrato ha fatto benissimo e ci ha dato una grossa mano.

Mi sono stati tutti vicino per il problema, negli ultimi giorni sono stato meglio. Vedere doppio 24 ore al giorno non è facile, lo so che mi sono stati vicini ma a me non piace farmi vedere in questo modo. Io voglio sempre essere cazzuto e sul pezzo. Bisogna accettarlo e guardare avanti perché c’è di peggio.“