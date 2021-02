Gazzetta – ADL ha nuovamente contattato Benitez per la panchina, attenzione anche a Mazzarri

La situazione in casa Napoli di Gennaro Gattuso non è molto stabile e come riporta la Gazzetta dello Sport il piano B di Aurelio De Laurentiis è il tecnico Rafa Benitez, coach che il patron azzurro ha nuovamente contattato in questi giorni.

Benitez preferirebbe di non subentrare in corsa ma partire a inizio stagione ma la situazione a Napoli implica anche questa possibilità e lo spagnolo lo sa. Come alternativa attenzione a Mazzarri, non dimenticato dai tifosi azzurri che sembrano ancora apprezzarlo.