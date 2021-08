Gazzetta – Gelo fra Insigne e il Napoli: nessun incontro in programma, il capitano potrebbe partire

Nessun passo in avanti, nessun incontro in programma fra il Napoli e l’entourage di Lorenzo Insigne. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, al giocatore sarebbe stato consigliato di non far nessun passo verso la società azzurra e di rimanere fermo sulla sua richiesta di 6 milioni di euro di stipendio. L’unico incontro pervenuto, è quello dove l’agente del capitano avrebbe incontrato Chiavelli e Giuntoli che avrebbero ribadito una cessione del numero 24 qualora arrivasse una cifra intorno ai 25 milioni di euro.