La situazione in casa Napoli assume sempre più i contorni di una polveriera. Aurelio De Laurentiis e Cristiano Giuntoli non si parlano più, il patron azzurro non ha gradito alcuni acquisti e non ha gradito la gestione dell’area tecnica.

Anche in squadra la situazione non è semplice con diversi giocatori che non apprezzano i modi di Gattuso e di essere schierati fuori ruolo. Lo riporta la Gazzetta dello sport.