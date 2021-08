In questi ultimi giorni di mercato ormai non si discute più di rinnovo per Lorenzo Insigne, destinato ad una stagione in scadenza.

Non si tratta il rinnovo e le parti sono distanti ma come riporta la Gazzetta dello Sport le cose possono cambiare in Primavera. Con una grande stagione appare probabile la qualificazione in Champions League ed in tal caso è probabile che arrivino i soldi per l’atteso rinnovo del capitano.