GdS – Ecco come ha reagito il calcio italiano all’annuncio di ADL di riprendere gli allenamenti il 25 marzo

Quando riprenderà il calcio? Per il campionato bisognerà attendere almeno maggio, ma anche la ripresa degli allenamenti è destinata a slittare. Venerdì sera il Napoli, tramite un comunicato ufficiale, l’ha fissata per il 25 marzo, ma l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport sottolinea come si tratti di una decisione “In chiaro contrasto con quanto indicato dai medici sportivi e dall’associazione calciatori, che tendono a preservare la salute dei tesserati e delle rispettive famiglie. D’altra parte, il calcio non è sfuggito alla diffusione del Covid-19 come dimostrano i casi dei diversi giocatori di serie A infettati dal virus”.

Le perplessità sono tante, anche perché nella riunione di giovedì scorso 17 società su 20 totali di Serie A erano d’accordo nel fissare la data della ripresa degli allenamenti per il prossimo 4 aprile. Il Napoli, nella figura del presidente Aurelio De Laurentiis, è stato contrario a quella data indicativa e nella giornata di venerdì il Napoli ha diramato quel comunicato per il 25 marzo: “La questione, in ogni modo, verrà monitorata giorno per giorno e nulla può escludere che De Laurentiis riveda la propria decisione e si allinei con gli altri club di serie A che sono d’accordo (a parte Lotito) a ripartire il 4 aprile, sempreché ci siano le condizioni necessarie per salvaguardare gli staff tecnici e gli stessi calciatori”, si legge su La Gazzetta dello Sport.