GdS – Barcellona-Napoli, ipotesi di giocarla su un campo neutro

Tante ipotesi per Barcellona-Napoli, partita prevista per mercoledì prossimo ma che difficilmente si giocherà al Camp Nou. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che l’idea potrebbe essere quella di risolvere tutto in una partita secca a porte chiuse su un campo neutro che verrà deciso dalla Uefa. Spunta anche la data: giovedì 19 marzo. Chi vince va ai quarti di finale. Una domanda sorge spontanea: si annulla l’andata o si riparte dall’1-1 del San Paolo? Il quotidiano aggiunge che questa ipotesi, che vale per le italiane impegnate in Europa League, può essere fatta anche per la gara degli azzurri. Ma i dubbi, che sono tanti, restano.