GdS – De Laurentiis vuole eliminare la clausola di Kim: ipotesi nuovo stipendio

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, vorrebbe eliminare la clausola sul contratto di Kim Min-Jae, difensore azzurro: “Al momento di firmare con Kim Min-Jae, in luglio, per non rischiare di perdere il giocatore già d’accordo col Rennes, il Napoli accettò la condizione di una clausola di rescissione, che il coreano potrà sfruttare in una piccola finestra (1-15 luglio prossimi) e solo con club esteri. Per una cifra di circa 50 milioni di euro che varia, legata a un meccanismo sul fatturato di chi compra (più ricca è la società, più alto il conguaglio). Ora De Laurentiis vuol “chiudere” anche quella finestra e per questo si discute di un adeguamento della cifra di ingaggio e anche di un prolungamento al 2028”.