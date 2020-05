Dopo Manolas, stop fisico anche per Fabian Ruiz. L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa sapere che per lo spagnolo si tratta di affaticamento muscolare. Intanto Rino Gattuso ha modificato le modalità degli allenamenti al centro sportivo. I turni di lavoro non saranno più suddivisi in tre gruppi, ma in due. Dunque, ad ogni seduta ci saranno più giocatori che si alleneranno sulla forza e non solo sull’aspetto atletico e aerobico