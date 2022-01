GdS – Mertens vuole il rinnovo, Il Napoli ragiona sulle cifre

La Gazzetta dello Sport dedica spazio al Napoli, in particolar modo alla questione legata al rinnovo del contratto di Dries Mertens: “Dries ha ribadito più volte la sua intenzione di restare. Esiste fra le parti un accordo che consente al club entro il 15 giugno di esercitare l’opzione di rinnovo per un altro anno dell’attuale contratto, con un ingaggio da 5 milioni di euro netti. Cifre che il Napoli non intende più spendere. Questo non significa comunque rottura. Nel 2020 la pazienza produsse l’attuale contratto biennale in scadenza – Mertens firmò il 17 giugno, senza sfruttare la possibilità di trovare altri accordi da gennaio (l’Inter su tutte) – e il belga guadagnò anche di più. Vedremo questa nuova attesa cosa produrrà, se accetterà una decurtazione o preferirà chiudere dopo 9 anni con il Napoli”.