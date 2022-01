GdS – Napoli, i nomi per il futuro: ecco chi è sul taccuino di Giuntoli

Come riporta la Gazzetta dello Sport sono diversi i nomi sui quali Giuntoli sta lavorando per il futuro. Nomi low-cost e del campionato italiano, come vuole la nuova linea societaria sul mercato. Viti dell’Empoli e Gatti del Frosinone sono i due profili maggiormente seguiti per quanto riguarda il ruolo di centrale difensivo. Parisi invece resta sempre in ballo per il ruolo di terzino sinistro.

In mediana il Napoli guarda con interesse a Ricci dell’Empoli e Ilic del Verona, mentre per la trequarti torna di moda l’ipotesi Bajrami dell’Empoli.