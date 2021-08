Genoa-Napoli, le probabili formazioni: Spalletti sceglie Insigne falso nueve

A Marassi contro il Genoa non ci sarà Osimhen e il Napoli s’augura di poterlo ritrovare contro la Juventus, sperando che tra l’8 e il 9 settembre vinca il ricorso per la riduzione di un turno di squalifica. Spalletti intanto deve inventare il Napoli senza il centravanti nigeriano, dovendo rinunciare anche a Mertens, Demme, Ghoulam e Zielinski infortunati. Piotr non andrà neanche in Nazionale, recupererà con calma dalla forte contusione al quadricipite destro rimediata contro il Venezia.

È un Napoli un po’ corto e Spalletti s’augura che negli ultimi due giorni di mercato arrivi almeno un rinforzo a centrocampo, il mediano ben strutturato fisicamente, con il passo più rapido di Bakayoko che non è stato ancora sostituito. Tra lunedì e martedì dovrebbe arrivare un innesto ed essere ceduti Gaetano e Palmiero in prestito. I due prodotti del settore giovanile a Marassi saranno le uniche alternative in mediana, per Gaetano c’è l’accordo per il ritorno in prestito alla Cremonese, Palmiero, invece, piace al Como, al Perugia e al Parma.

Le scelte di Spalletti: attacco mobile con il tridente dei piccoletti

In porta ci sarà Meret, la linea difensiva sarà la stessa della sfida contro il Venezia con Di Lorenzo e Mario Rui esterni bassi, Manolas e Koulibaly al centro della retroguardia, Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas agiranno a centrocampo con Politano, Insigne e Lozano a formare il tridente dei piccoletti. Spalletti, quindi, conferma l’idea tattica adottata per più di un’ora di gioco contro il Venezia. Sarà un attacco mobile, dinamico con Insigne che fungerà da “falso nueve”, regista offensivo che cercherà di far venir fuori la difesa del Genoa e Lozano pronto a trovare i varchi in cui incunearsi per attaccare gli spazi. Insigne e Lozano cambieranno anche spesso la posizione, s’alterneranno con Lorenzo che si muoverà alla ricerca per aiutare lo sviluppo del gioco. Sarà fondamentale con quest’idea tattica anche la capacità di Fabian Ruiz ed Elmas d’accompagnare l’azione offensiva, riempiendo l’area di rigore e inserendosi con i movimenti senza palla.

Petagna è un’arma a gara in corso per dare più spessore e fisicità all’attacco mentre in termini di imprevedibilità c’è anche Ounas che può cambiare il volto della sfida.

Il Genoa proverà a cambiare faccia rispetto a San Siro in attesa degli ultimi arrivati

Il Genoa sta cambiando il suo volto ma lo farà da lunedì, sono arrivati Maksimovic e Caicedo ma saranno tesserati lunedì, dovrebbero sbarcare anche il centrocampista Tourè dal Nantes e l’esterno sinistro Fares dalla Lazio. Gli unici volti nuovi rispetto alla disfatta di San Siro sono il difensore messicano Vazquez e Behrami, un altro ex della banda Genoa come Pandev. Ballardini ha definito il Napoli una squadra da scudetto e vuole una prestazione completamente diversa rispetto a quella di Milano, chiederà alla squadra di fare pressing alto, ostacolare il palleggio del Napoli mentre contro l’Inter il Genoa scappava sempre dietro, spesso con tempi sbagliati, in maniera disorganizzata e lasciando a Calhanoglu e compagni i varchi tra le linee.

Il Genoa dovrebbe schierare Sirigu tra i pali, Biraschi, Vanheusden e Criscito in difesa, Sabelli e Cambiaso sulle corsie laterali, Rovella, Badejl e Hernani in mezzo al campo a supporto di Pandev ed Ekuban, in vantaggio su Kallon. Qualche ballottaggio c’è in mediana, con Behrami e Sturaro che sgomitano per una maglia.

Ecco le probabili formazioni:

GENOA (3-5-2): Sirigu; Biraschi, Vanheusden, Criscito; Sabelli, Rovella, Badelj, Hernani, Cambiaso; Pandev, Ekuban. All. Ballardini

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka, Elmas; Politano, Insigne, Lozano. All. Spalletti