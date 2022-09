Glasgow Rangers-Napoli 0-3, le pagelle di IamNaples: azzurri perfetti, autenticamente perfetti

Dopo il successo contro il Liverpool, il Napoli vive un’altra grande serata di Champions League. I partenopei, infatti, hanno battuto questa sera i Rangers con il risultato di 0-3. Per i partenopei hanno segnato: Politano (su rigore), Raspadori e Ndombele. Ecco le pagelle della gara di IamNaples.it:

Meret 7: Compie una grande parata all’11 su Arfiel. Tuttavia la vera sicurezza la dà nelle varie uscite fatte nel corso della gara, e all’Ibrox Stadium è sempre una nota di merito

Di Lorenzo 7: Solita gran partita del capitano, che attacca e difende con puntualità e precisione.

Rrahamani 7: Perfetto, autenticamente perfetto. Il centrale non sbaglia né un intervento né un appoggio.

Kim 7: Perfetto, autenticamente perfetto. Stessa valutazione del suo compagno di reparto. Morelos con lui non la prende mai. Da sottolineare anche un ‘ottima chiusura in scivolata nel corso del primo tempo.

Mario Rui 6,5: Nel corso della prima frazione di gara sbaglia qualche appoggio, cosa che di solito non fa mai. Nella ripresa aumenta il suo livello di prestazione. (Dal 77′ Olivera 6,5: Dopo l’ottima partita contro il Liverpool, il terzino entra e dà l’assist a Raspadori)

Anguissa 7: Nei primi 45 minuti tiene botta. Nel secondo tempo poi è perfetto, autenticamente perfetto: un autentico dominatore, che regala anche l’assist a Ndombele.

Lobotka 7: Perfetto, autenticamente perfetto. I Rangers provano a pressarlo, appunto provano, ma lo slovacco riesce sempre a saltare l’uomo e a dare il via all’azione del Napoli in maniera pulitissima.

Zielinski 6,5: Mezzo voto in meno solo per i due rigori sbagliati ma per il resto della gara il polacco è perfetto, autenticamente perfetto. Nella prima ora di gioco il Napoli si aggrappa a lui in fase offensiva(Dall’82’ Ndombele 7: Entra ed occupa il suo vero ruolo: mezzala. E’ subito pimpante, vincendo quasi tutti i constrasti. Si lancia spesso in attacco , trovando la sua prima rete con la maglia azzurra).

Politano 7,5: Di gol ne fa due, ma il primo gli viene annullato per far ripetere il rigore di Zielinski. Ma l’attaccante esterno è stato prezioso anche in fase difensiva, dove è stato autore di almeno due coperture utilissime. (Dal 77′ Zerbin 6,5: così come è successo contro il Liverpool, dà il suo contributo importante alla vittoria dei partenopei. Non sente minimamente la pressione dell’Ibrox Stadium)

Simeone 7: Ha la grande occasione nel primo tempo, ma McGregor (con tanta fortuna) gli nega il gol. E’ bravo a tenere palla e a far salire la squadra ed ha il grande merito di procurarsi il primo rigore e la conseguente espulsione di Sands. (Dal 77′ Raspadori 7: Realizza la rete che chiude la partita. Secondo gol consecutivo per il giovane attaccante italiano, che dà una mano anche in difesa)

Kvaratskhelia 7: Sarebbe una gara da sei e mezzo, ma si guadagna il calcio di rigore che è stato poi realizzato da Politano. Le sue gesta tecniche sono le più belle della gara, ma poteva essere un po’ più preciso sottoporta (Dal 90′ Elmas: S.V.)

Spalletti 7: ‘Il suo Napoli ha scartato i regali di Natale’. La vittoria fa volare la sua squadra in testa al girone, ma il tecnico toscano deve essere contento soprattutto per la prova di personalità dei suoi. I partenopei, infatti, non hanno per nulla sentito l’atmosfera dell’Ibrox Stadium. Il suo lavoro, fino a questo momento, è perfetto, autenticamente perfetto.