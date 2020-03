Grafico del Cies – Emergenza Coronavirus, Il Napoli può perdere 181 mln

Tra le perdite del settore calcio durante questo stop forzato dovuto all’emergenza Coronavirus c’è anche quella patrimoniale legata alla svalutazione del parco calciatori. Lo sottolinea il CIES, che stima questa perdita per la nostra serie A vicina al 30%. Ecco il grafico proposto su Twitter. In particolare poi il sito specializzato ha diffuso i dati club per club, analizzando anche la situazione in casa Napoli.

Il club di De Laurentiis rischia una svalutazione del 29.8% con il valore della rosa che passerebbe da 608 milioni a 427 per una perdita di 181 milioni.

Almost 3⃣0⃣% loss in big-5 league players’ transfer values if no match played and no contract extended until 30th of June! Data per club available in issue number 2⃣8⃣9⃣ of the @CIES_Football Weekly Post ➡️ https://t.co/aDHSsQ78ZI #Covid_19 pic.twitter.com/Lv7ohK2KKM

