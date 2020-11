Grassani a Rainews24: “Sentenza che ci indigna, il Napoli non aveva scelta. Non ci arrendiamo”

Intervenuto a “Sport 24”, trasmissione in onda su Rainews24, il legale che cura gli interessi del Napoli Mattia Grassani ha commentato la decisione della Corte d’Appello Federale di respingere il ricorso del club azzurro: “Un’accusa di slealtà che indigna tutti, perché il Napoli non aveva alcuna scelta in quelle ore concitate della vigilia.

“Il club – prosegue Grassani – aveva in mano provvedimenti e ordinanze di due Asl e del gabinetto della Regione Campania che vietavano al club di viaggiare per ragioni di salute pubblica, per questo il Napoli non si arrende e non si arrenderà mai, andando avanti con i ricorsi, eventualmente anche attraverso la giustizia amministrativa”, conclude.

A livello di ordinamento sportivo, il ricorso al Collegio di Garanzia del Coni rappresenterà l’ultimo grado di giudizio in Italia: in caso di ulteriore sentenza sfavorevole ai partenopei, si potrà poi ricorrere ancora al Tar, al Consiglio di Stato e infine al Tas. Quattro gradi di giudizio e ancora diversi mesi prima di arrivare a una decisione definitiva.