Nella scorsa settimana c’è stato un incontro in Lega e il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha chiesto se il match con la Juventus, ancora non ufficializzato ma in programma per il prossimo 17 marzo, potesse essere ulteriormente rinviato. Al momento, la cosa appare difficile visto il vasto calendario dei bianconeri e si deciderà in futuro in caso di eliminazione contro il Porto in Champions League. Lo riporta Il Mattino.