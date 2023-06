Il Mattino – De Laurentiis vuole che Sergio Conceicao rompa con il Porto

Come riporta Il Mattino, la clausola liberatoria presente sul contratto di Sergio Conceicao, allenatore del Porto, rappresenta un grande ostacolo per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, che non intende pagarla: “C’è un ostacolo che De Laurentiis non intende per nulla affrontare per arrivare al tecnico del Porto ovvero la clausola rescissoria per liberarlo. Una clausola, si dice di quasi 16 milioni di euro. De Laurentiis vuole un allenatore che non abbia questi vincoli contrattuali: nel caso, prima rompa gli indugi col Porto e poi se ne parla”.