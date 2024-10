Il Napoli a San Siro ha la prima tappa dell’esame di laurea

Sono trascorse solo dieci gare ufficiali, il Napoli ha superato il primo esame: quello della ricostruzione. Tutto ciò che è accaduto nella scorsa stagione sembra ormai completamente alle spalle, nessuno più lo ricorda neanche, lo dimostra l’espressione otto undicesimi dello scudetto, non del decimo posto. Dopo il tonfo di Verona e la chiusura del mercato, il Napoli ha trovato un’identità, avuto continuità nei risultati, costruito un abito camaleontico che gli consente d’inserire diverse attitudini dentro la “scatola della partita”.

Si può migliorare, forse il Napoli deve farlo soprattutto quando si alzano i ritmi in vista degli scontri diretti contro le big. In sette gare su dieci la porta è rimasta inviolata, il Napoli ha ottenuto quattro vittorie consecutive (cinque compresa la Coppa Italia) contro Monza, Como, Empoli e Lecce ed è scappato in testa alla classifica a +4 sull’Inter e +5 sulla Juventus. Non era assolutamente scontato, le altre hanno perso qualche punto anche fuori dagli scontri diretti: per esempio l’Inter ha pareggiato a Monza e Genova, la Juventus ad Empoli e in casa contro il Cagliari. L’elemento di continuità è la solidità difensiva, il Napoli ha la miglior difesa del campionato insieme alla Juventus e nelle nove gare ufficiali dopo il tonfo di Verona ha subito solo due reti.

Ora, però, c’è l’esame di laurea, le prossime quattro gare diranno effettivamente di che pasta è fatto il Napoli, se ha dei limiti da superare prima di coltivare le ambizioni d’alta classifica o se è uno studente talmente preparato da poter andare avanti dedicandosi ai master e alle attività formative ad alta specializzazione. Per essere all’altezza della sequenza di sfide ad alta tensione contro Milan, Atalanta, Inter e Roma, il Napoli ha bisogno di crescere nel gioco a ritmi alti, nel bilanciare la proposta offensiva con l’applicazione nelle transizioni negative contro squadre di livello superiore che hanno giocatori dotati di tecnica e velocità superiori a quelle delle piccole.

C’è bisogno del miglior Lukaku, contro il Lecce ha toccato solo 20 palloni, meno di tutti quelli che hanno giocato dall’inizio, addirittura uno in meno rispetto a Politano che è entrato al 56’. Solo 7 passaggi riusciti, 2 occasioni fallite sotto porta. Qualche segnale positivo arriva dagli ultimi dieci minuti in campo dopo il gol di Di Lorenzo, quando si sono aperti gli spazi e ha servito a Raspadori un assist preciso.

Il Milan proverà a tenere il più possibile i ritmi alti perché non avendo ancora registrato del tutto le certezze difensive fa fatica a stare sotto palla quando s’abbassa l’intensità che sprigiona, invece, in maniera interessante nel momento in cui attacca con tanti uomini. Nonostante le assenze di Theo Hernandez e Reijnders, la squadra di Fonseca ha tanti giocatori di livello come Leao, Pulisic, Morata e gli inserimenti di centrocampisti come Fofana, Musah e Loftus Cheek, il Napoli non deve mai perdere le distanze.

San Siro è la prima tappa dell’esame di laurea, le attitudini da sviluppare contro il Milan poi dovranno essere confermate anche nelle prove successive. L’Atalanta è una macchina da gol, l’Inter è nonostante tutto la squadra più forte del campionato e chissà che Roma troverà il Napoli il prossimo 24 novembre.

Ciro Troise