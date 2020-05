Il Napoli sabato ricomincerà ad allenarsi: negativo anche il secondo tampone

Tutto pronto in casa Napoli per il rientro a Castel Volturno. Lo riporta oggi La Gazzetta dello Sport, che informa dell’esito negativo anche della seconda tornata di tamponi effettuati da giocatori e staff tecnico e medico. Gli azzurri rientreranno in campo già da sabato.

LE TURNAZIONI – Le sedute, scrive la ‘rosea’, saranno organizzate con due turni: uno mattutino, l’altro pomeridiano. Gli atleti della prima squadra sono 26, dunque un turno da 11 e l’altro da 12, visto che i tre portieri lavoreranno a parte. I giocatori saranno divisi in sottogruppi di 4 per ognuno dei tre campi regolamentari di cui è dotato il centro sportivo. Su ogni campo ci sarà almeno un componente dello staff medico e tecnico oltre ai magazzinieri, anche se il materiale sportivo sarà recapitato a casa dei calciatori che arriveranno all’impianto in auto, da soli, e subito dopo la seduta faranno rientro a casa dove faranno la doccia.

Fonte: gazzetta.it