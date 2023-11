Il sindaco Manfredi: “Stadio? Serve un progetto serio e concreto”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine della seduta odierna del Consiglio comunale: “A noi fa piacere che la società voglia investire sullo stadio. Se presenta un progetto concreto, con i reali investimenti che si vogliono mettere in campo e i tempi per la realizzazione noi accoglieremo con favore questa proposta e si potrà eventualmente valutare la vendita che deve essere decisa dal Consiglio Comunale. Ci sono due condizioni importanti: che lo stadio abbia le caratteristiche per accogliere le competizioni internazionali, in primo luogo gli Europei, e poi che abbia dimensioni tali per cui i napoletani possano andare allo stadio, perchè noi dobbiamo difendere l’interesse dei tifosi e uno stadio molto piccolo e molto caro precluderebbe a molti di poter andare a vedere la partita. Se la proposta arriverà e mi auguro che arrivi, perchè vedo questo grande impegno da parte del Presidente, la valuteremo insieme ai tifosi e alla città e se sarà nell’interesse dei cittadini, l’accoglieremo. La posizione mia, ma io penso di rappresentare gli interessi della città, è sempre la stessa, certo noi non possiamo regalare lo stadio. Lo stadio è un valore per Napoli e per i tifosi del Napoli, è un bene pubblico e quindi come si sta discutendo in altre città d’Italia, se la società fa un grande investimento sullo stadio, e noi lo dobbiamo approvare perchè deve essere accettato dai tifosi, dai cittadini e dalla città, noi siamo disponibili a discutere di questa eventualità, ma lo possiamo fare solo partendo da una proposta, che nei fatti non è mai arrivata. Al momento è impossibile vendere perchè lo stadio fa parte del patrimonio indisponibile. Credo che la soluzione migliore sia quella che è stata adottata in altri casi, cioè di di fare una concessione a lungo termine, può essere anche una concessione cinquantennale o anche di 99 anni, ma questo con le norme odierne è molto difficile che possa essere realizzato. Tutto va discusso ed è chiaro che questo possa essere fatto solo se in cambio ci sono degli investimenti importanti, del resto questo è stato fatto in altre parti d’Italia, non è che noi inventiamo delle soluzioni. Esistono delle norme, ma io credo che la cosa principale è l’interesse dei tifosi che noi dobbiamo tutelare, perchè poi ovviamente le proprietà possono cambiare, quindi noi abbiamo la necessità di utelare l’interesse dei tifosi, di avere uno stadio di qualità e accessibile, perchè se abbiamo uno stadio dove non ci può andare nessuno, i tifosi non sono contenti. Quindi, è molto importante un progetto serio o un piano di investimenti serio e poi si valuterà”. Ecco il video della web tv del Comune di Napoli.