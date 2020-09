IN CASA DELL’AVVERSARIO – Al San Paolo arriva un Genoa in costante trasformazione, attenzione all’ex Pandev

Il primo turno di campionato ha visto entrambe le squadre vincere e convincere con il Napoli che ora attende al San Paolo un Genoa apparso rigenerato anche prima dell’inizio della stagione dall’arrivo di Rolando Maran, tecnico spesso molto insidioso per gli azzurri. La squadra rossoblù sta totalmente cambiando grazie al consueto particolare calciomercato condotto da Enrico Preziosi che ha letteralmente stravolto la squadra. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Genoa come il Napoli ha 3 punti in campionato dopo la prima di campionato: la squadra di Maran ha “spazzato” via alla prima giornata il Crotone con un netto 4 a 1.

PROBABILE FORMAZIONE = La campagna acquisti del club rossoblù è in costante aggiornamento ma il Genoa dovrebbe restare (più o meno) lo stesso undici della settimana scorsa tolto Perin risultato oggi positivo al Covid. Ecco la probabile formazione del Genoa:

GENOA (3-5-2): Marchetti; Goldaniga, Zapata, Biraschi; Ghiglione, Lerager, Badelj, Zajc, Zappacosta; Pandev, Destro. Allenatore: Rolando Maran

LA STELLA = Il Genoa è una squadra che lo scorso anno si è salvato in extremis e che tecnicamente non ha giocatori eccelsi. Come stella del team abbiamo voluto premiare Goran Pandev, un grande ex per il Napoli che è sempre pronto a dare il proprio apporto e la sua esperienza alla propria squadra.

LE DICHIARAZIONI = In vista del match contro il Napoli ha parlato cosi il centrocampista Zajc. Ecco le sue parole:

La Serie A? Mi è mancata, l’ho seguita tanto da lontano. Il calcio italiano mi piace. Qua in Italia ho giocato il miglior calcio della mia carriera e sono felice di essere tornato.

C’è un vento dell’est nello spogliatoio? E’ sempre più facile quando c’è gente che già conosci e che viene dalla ex Jugoslavia. Sono più vicini a me e con loro mi trovo bene, c’è grande feeling.

La gara col Napoli? Sarà dura, sono una grande squadra. Servirà coraggio”.

I PRECEDENTI = Sarà la 97esima edizione tra Napoli e Genoa in Serie A. E’ la sfida numero 49 in casa azzurra.

Questo il bilancio dei 48 precedenti: 24 successi Napoli, 17 pareggi, 7 vittorie Genoa.

TERNA ARBITRALE = ARBITRO: SACCHI

ASSISTENTI: LO CICERO – ROSSI C.

IV: FOURNEAU

VAR: LA PENNA

AVAR: GIALLATINI

A cura di Mario Tramo.