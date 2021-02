IN CASA DELL’AVVERSARIO – Benevento, Inzaghi sogna l’impresa per evitare un brusco risveglio

Nel ventiquattresimo turno di Serie A il Napoli di Gennaro Gattuso affronta allo Stadio Diego Armando Maradona il Benevento di Filippo Inzaghi. Un derby campano molto acceso con due squadre reduci da momenti complicati e sopratutto con gli azzurri quasi obbligati alla vittoria per tenere testa alle prime posizioni ed approfittare, in ottica Champions, del big match tra Roma e Milan. Il Benevento ha bisogno di punti per tenere lontana la zona calda della classifica. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Quindicesimo in classifica con 25 punti il Benevento è al momento al sicuro rispetto alla zona retrocessione ma viene da 4 pareggi ed 1 sconfitta nelle ultime 5 e lotta per evitare le zone calde della classifica. 25 gol fatti e 42 subiti per una squadra abbastanza solida difensivamente ma che fatica a creare gol ed occasioni.

PROBABILE FORMAZIONE = Emergenza difesa con Letizia che difficilmente recupererà e Glik squalificato, in attacco ancora out Iago Falque. Ecco le scelte probabili di Inzaghi:

BENEVENTO (4-2-3-1): Montipo; Depaoli, Caldirola, Tuia, Barba; Hetemaj, Schiattarella; Caprari, Viola, Sau; Lapadula. All. Inzaghi

LA STELLA = Con le varie assenze Caprari diventa il punto di riferimento della squadra di Inzaghi, dispensa gol e assist ed è sicuramente l’uomo più pericoloso della squadra sannita.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico dei sanniti ha parlato cosi in conferenza:

“E’ quasi impossibile, è necessario metterselo bene in testa. A me interessa vedere un Benevento coraggioso, propositivo, che vuole sovvertire i pronostici che ti danno perdente alla vigilia come poteva essere contro Roma, Juventus e Lazio. In questi casi il risultato è relativo, a me preme che la mia squadra faccia ciò che proviamo in allenamento e onori la maglia come ha sempre fatto”

Sarà turnover in virtù delle tre gare in una settimana?

“Anzitutto dico che mi dispiace non avere domani Glik, Improta e Iago Falque che sono fondamentali e titolari. I sostituti sono ampi, la rosa è valida e ci sarà la possibilità per tutti di mettersi in mostra”,

Napoli in crisi, si fida degli azzurri e del suo amico Gattuso?

“Mi fa sorridere che si parli di crisi in relazione ad un avversario che ha battuto la Juventus due settimane fa. Se il Napoli è al meglio diventa quasi impossibile fare risultato, hanno un reparto offensivo di grandissimo livello e partecipavano alle competizioni europee fino a giovedì. A inizio stagione erano accreditati per lo scudetto, il Benevento veniva visto come una retrocessa sicura. Proveremo a sovvertire il pronostico, ma il Napoli resta un avversario fortissimo”.

I PRECEDENTI = Sarà la quarta volta che Napoli e Benevento si affrontano in Serie A. E’ la seconda sfida in casa azzurra.

L’unico precedente interno risale al 17 settembre 2017: Napoli-Benevento 6-0

LA TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – BENEVENTO h. 18.00

ABISSO

GALETTO – PAGLIARDINI

IV: SACCHI

VAR: VALERI

AVAR: GIALLATINI

A cura di Mario Tramo