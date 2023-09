IN CASA DELL’AVVERSARIO – Bologna, grosse insidie per gli azzurri: occhi alle ‘scommesse’ Ndoye e Kallstrom

Il Napoli di Rudi Garcia affronterà al Dall’Ara il Bologna di Thiago Motta. Un match molto insidioso e dopo gli impegni di Champions sarà ancora più complicata. Il club campione d’Italia non può però più permettersi passi falsi in campionato, le critiche – in caso contrario – aumenterebbero a dismisura. Vediamo meglio chi sono i prossimi avversari del Napoli, una squadra che ha cambiato molto rispetto alla scorsa stagione. Torna la rubrica ‘IN CASA DELL’AVVERSARIO’:

CAMPIONATO = Una vittoria, un pareggio e due sconfitte per una squadra che ha cambiato molto in queste settimane, soprattutto a fine mercato. Motta ha lanciato vari giovani, Karlsson, Ndoye e Zirkzee sono giovanissimi ed hanno grandi margini di crescita. Gioventù e spensieratezza, ci sono pro e contro per la squadra partenopea. Attualmente i felsinei sono undicesimi in classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Orsolini ancora in panchina, Motta lancia sempre Ndoye che giocherà sulla trequarti con Ferguson e Karlsson. Per il resto squadra abbastanza certa e dovrebbe tornare dal primo minuto Posch, favorito questa volta su De Silvestri. Ecco la probabile formazione:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Beukema, Lucumi, Kristiansen; Freuler, Aebischer; Ndoye, Ferguson, Karlsson; Zirkzee. All. T.Motta

DICHIARAZIONI = In conferenza stampa il tecnico rossoblù Thiago Motta ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: “Le critiche a Garcia? “È il nostro mestiere, non c’è mai tempo. Ma si lavora, si pensa al prossimo allenamento, alla prossima partita. Il Napoli è una buona squadra con buoni giocatori, non hanno sfruttato tutte le occasioni da gol ma hanno vinto e hanno preso fiducia: noi concentrati su quello che possiamo fare e dovremo sfruttare tutte le occasioni”. Si aspetta lo stesso Napoli di Braga?

“Come modulo a 4 dietro, si vede il solito Napoli, attaccano molto bene con i due terzini sulle fasce, i due esterni son bravi, hanno centrocampisti che palleggiano molto bene, noi concentrati su quello che dobbiamo fare e su quello che possiamo evitare contro questa squadra”.

TERNA ARBITRALE = A dirigere Bologna-Napoli, in programma domenica alle 18, ci sarà l’arbitro Giovanni Ayroldi. Gli assistenti saranno Bindoni e Tengoni. Doveri sarà il IV ufficiale di gara mentre Irrati sarà al Var e Pagnotta all’Avar.

I PRECEDENTI = Sostanziale equilibrio nei precedenti ma gli ultimi 8 sono favorevoli agli azzurri (2 pareggi e 6 vittorie). Il Napoli non perde con il Bologna da inizio 2019.

A cura di Mario Tramo