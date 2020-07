IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Genoa di Schone e Pinamonti cerca punti contro gli azzurri

Dopo la vittoria contro la Roma, il Napoli è in un ottimo momento di forma ed arriva a Marassi contro un Genoa in grande difficoltà. La squadra ligure è in piena lotta per la retrocessione e ha bisogno necessariamente di punti. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Genoa è diciassettesimo in classifica con 27 punti e solo due punti di vantaggio sul Lecce terzultimo. Il club ligure vanta in campionato 6 vittorie, 9 pareggi e 15 sconfitte. La formazione rossoblù è reduce da un rocambolesco pari raggiunto nel finale ad Udine.

PROBABILE FORMAZIONE = Il Genoa ha diversi ex azzurri nella propria rosa, in particolare giocatori “storici” come Valona Behrami e Goran Pandev. Ecco le possibili scelte di Davide Nicola che potrebbe puntare nuovamente sul buon momento in attacco di Pinamonti:

GENOA (3-5-2): Perin; Masiello, Soumaouro, Goldaniga; Biraschi, Sturaro, Schone, Cassata, Barreca; Pinamonti, Pandev.

LA STELLA = Il club ligure non è una squadra ricca di talento, ma punta sul faro del centrocampo, l’ex Ajax Schone. Assente Criscito, è lui l’uomo di maggiore personalità nei liguri, addetto alla regia ed abile nel tirare i calci da fermo.

I PRECEDENTI = Nei 47 precedenti in Serie A contro il Napoli fra le mura amiche, i rossoblù sono in vantaggio con 18 successi, 17 pareggi e 12 affermazioni degli azzurri. D’altro canto negli ultimi precedenti il Napoli è in netto vantaggio ed il Genoa non vince a Marassi contro gli azzurri da Gennaio 2012.

TERNA ARBITRALE = Genoa-Napoli Mercoledì 08/07 h. 19.30

Mariani

Baccini-Santoro

IV: Piccinini

VAR: Calvarese

AVAR: Paganessi

A cura di Mario Tramo