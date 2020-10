IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il giovane e talentuoso Sassuolo sogna il primo successo al San Paolo

Arriva al San Paolo un avversario molto insidioso come il Sassuolo dell’ex Napoli Roberto De Zerbi, squadra che offre un bellissimo calcio e che sta offrendo in questa stagione anche ottimi risultati. In questo momento il club neroverde condivide la classifica con gli azzurri.

CAMPIONATO = Sia il Napoli (per le note vicende) che il Sassuolo sono secondi in classifica con 11 punti in campionato. 9 gol fatti e 7 subiti per una squadra che vede nella difesa il suo punto debole principale.

PROBABILE FORMAZIONE = Oltre ai positivi Toljan ed Haraslin c’è attesa per il terzo positivo (ancora non si conosce il nome). Tantissime assenze per De Zerbi, non convocati anche Djuricic, Berardi e Caputo.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Boga, Maxime Lopez, Raspadori; Defrel.

LA STELLA: È stato osservato speciale in casa Napoli per molto tempo ed ha saltato questo inizio di stagione a causa del Covid-19. Jeremy Boga ha però grande talento e potrebbe rivelarsi sicuramente una spina nel fianco degli avversari.

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 15 tra Napoli e Sassuolo in Serie A. E’ l’ottava edizione in casa azzurra.

Questo il bilancio dei precedenti al San Paolo: 5 vittorie Napoli e due pareggi

TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – SASSUOLO h.18.00

MARIANI

DI IORIO – SCATRAGLI

IV: PEZZUTO

VAR: FOURNEAU

AVAR: DE MEO

A cura di Mario Tramo