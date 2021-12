IN CASA DELL’AVVERSARIO – Il Sassuolo di Dionisi a caccia di stabilità contro gli azzurri

Turno infrasettimanale e quindicesima giornata di campionato per il Napoli di Luciano Spalletti che vuole mantenere la vetta solitaria della classifica ed è impegnato nell’ostica trasferta di Reggio Emilia contro il Sassuolo. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La squadra emiliana ha subìto la partenza di De Zerbi ed il cambio con Dionisi che sta faticando ad ambientarsi. Tanto talento che consente importanti vittorie come quella di San Siro domenica, ma anche tanti alti e bassi con il Sassuolo attualmente dodicesimo in classifica. Buon attacco, ma tanti problemi nella fase difensiva.

PROBABILE FORMAZIONE = Dionisi ha gli uomini contati visto le assenze di Boga e Djuricic. Situazione da valutare per Matheus Henrique mentre Scamacca è favorito su Defrel.

SASSUOLO (4-3-3): Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Rogerio; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Scamacca, Raspadori. All. Dionisi

LA STELLA = Capitano, leader ed uomo di maggior talento, Domenico Berardi da tempo attende il grande salto ma intanto continua a far segnare grandi numeri con il club di Reggio Emilia. È lui che fa da chioccia ai tanti giovani della rosa.

LE DICHIARAZIONI = Alla vigilia del match il tecnico del Sassuolo Dionisi ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Ci attende una partita non facile, vorrei rivedere la stessa attenzione vista contro il Milan. Ieri abbiamo parlato alla squadra di applicazione, fase difensiva, andando ad evidenziare alcuni elementi che non sempre ci sono stati. Contro il Napoli vogliamo dimostrare di essere cresciuti anche da questo punto di vista. Molti gol vengono da un’aggressione alta, è vero, ma non sempre ci riesce bene. Anche vero che le qualità del Milan non ci hanno permesso di aggredire alto, così come difficilmente accadrà domani con il Napoli viste le loro qualità. Se saremo compatti risulterà più facile”.

I PRECEDENTI = Sono otto i precedenti tra Sassuolo e Napoli in casa degli emiliani. Tre vittorie degli azzurri, quattro pari e solo una vittoria per la squadra di casa.

LA TERNA ARBITRALE =

SASSUOLO – NAPOLI h. 20.45

PEZZUTO

ALASSIO – LIBERTI

IV: DI MARTINO

VAR: NASCA

AVAR: DE MEO