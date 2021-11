IN CASA DELL’AVVERSARIO – Inter, è scontro decisivo per restare nella scia scudetto. Inzaghi punta su Lautaro

Tredicesimo turno di campionato e tante sfide fondamentali in ottica scudetto. Oltre a Lazio-Juve e Fiorentina-Milan il big match della tredicesima giornata vede il Napoli capolista andare a San Siro in casa dell’Inter campione d’Italia. Spalletti ritrova il suo passato e tanto altro con il match che può diventare cruciale in ottica campionato. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Attualmente l’Inter è terzo in classifica con 25 punti. Il club nerazzurro ha faticato molto soprattutto nei big match dove è riuscita al massimo ad ottenere pari in match decisivi come quelli con Atalanta e Milan. La squadra ha vissuto quest’anno gli addii di stelle come Hakimi e Lukaku oltre al cambio tecnico ed al trauma Eriksen. Al momento dista sette punti da Napoli ed Inter e un ulteriore ko potrebbe complicare i piani del club nerazzurro.

PROBABILE FORMAZIONE = La sosta nazionale ha distrutto le certezze di Simone Inzaghi con i guai fisici e le assenze di De Vrij e Sanchez. Da valutare Bastoni e Dzeko che dovrebbe essere rischiati mentre Barella sarà costretto, come consueto, agli straordinari. Ecco la probabile formazione nerazzurra:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro, Dzeko. All. Inzaghi

LA STELLA = Dopo le diverse cessioni è l’argentino Lautaro Martinez il giocatore più rappresentativo della squadra nerazzurra. Fresco di rinnovo e reduce da un momento difficile il ‘Toro’ è pronto a riscattarsi e vuole farlo subito in un match fondamentale nella lotta scudetto.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Simone Inzaghi ha parlato cosi del big match di domani sera contro il Napoli:

“Penso sarà importantissima, noi abbiamo fatto un ottimo percorso. Siamo protagonisti in campionato e Champions. In A abbiamo due punti in meno dello scorso anno, abbiamo giocato di più in trasferta e sappiamo che aiuto ti dà giocare davanti ai tuoi tifosi. Milan e Napoli stanno tenendo un grandissimo passo, sappiamo che contro Atalanta, Juventus e Milan per come sono andate avremmo meritato di più ma dobbiamo fare qualcosa in più negli scontri diretti a partire da domani. Il Napoli? E’ un’ottima squadra, la società ha mantenuto i giocatori migliori che potevano cambiare squadra. Sta andando molto bene e Spalletti sta proseguendo il lavoro di Gattuso che aveva fatto ottime cose”.

I PRECEDENTI = Sarà il confronto numero 151 tra Inter e Napoli in Serie A. E’ la 76esima sfida in casa nerazzurra. Questo il bilancio dei precedenti a San Siro: 49 vittorie Inter, 17 pareggi, 9 successi Napoli.

LA TERNA ARBITRALE = INTER – NAPOLI h. 18.00

VALERI

GIALLATINI – PRETI

IV: MARCHETTI

VAR: AURELIANO

AVAR: LONGO

A cura di Mario Tramo