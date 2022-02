IN CASA DELL’AVVERSARIO – Inter, Inzaghi arriva al Maradona per il match scudetto

Questa sera alle ore 18 andrà in scena al Maradona un match fondamentale in chiave scudetto, Napoli-Inter. Gli azzurri sognano la vittoria per superare i nerazzurri e passare in vetta (l’Inter ha una gara in meno) mentre l’Inter vuole riprendersi dopo la brutta battuta d’arresto nel derby della scorsa settimana. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli.

CAMPIONATO = L’Inter ha 53 punti in campionato in 23 partite. Un ottimo ruolino di marcia con due soli veri passi falsi contro Lazio e appunto Milan. Con 54 gol la squadra di Inzaghi è il miglior attacco del campionato, rispetto a Conte questo gruppo vede più marcatori segnare e la difesa continua a restare di buon livello. Il reparto difensivo non è più il punto forte come lo scorso anno, ma resta la seconda miglior difesa, dietro solo il Napoli di Luciano Spalletti.

PROBABILE FORMAZIONE = Le scelte di Inzaghi sono pressochè fatte con un piccolo dubbio solo in attacco dove Lautaro Martinez parte favorito su Alexis Sanchez. Out Bastoni (sia infortunato che squalificato). Ecco la probabile nerazzurra:

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Dimarco; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Lautaro Martinez, Dzeko. All. Inzaghi

LA STELLA = Il giocatore più rappresentativo della rosa nerazzurra è il numero 10 Lautaro Martinez. L’argentino è però in netta crisi, reduce da diverse prestazioni negative ed addirittura che vede il suo posto in bilico. Sanchez scalpita e Lautaro deve sbloccarsi.

I PRECEDENTI = Al Maradona i precedenti sono a favore della squadra partenopea, che guida gli scontri diretti in vantaggio 37 a 18 e stadio nel quale i nerazzurri non battono i partenopei dalla stagione 2019-20 dove l’Inter si impose con il risultato di 3 a 1.

TERNA ARBITRALE =

DOVERI

COSTANZO – BINDONI

IV: COSSO

VAR: DI PAOLO

AVAR: VALERIANI

A cura di Mario Tramo