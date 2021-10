IN CASA DELL’AVVERSARIO – La rivelazione Fiorentina punta su Vlahovic per fermare il Napoli

Dopo il primo ko in Europa contro lo Spartak Mosca il Napoli torna in campionato pronto per continuare la striscia di vittorie consecutive. Per l’occasione Spalletti torna nella sua Toscana dove affronterà al Franchi la Fiorentina, squadra rinata sotto la guida di Vincenzo Italiano. I viola sono una delle squadre più in forma del momento, ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = A quota 12 punti dopo sei partite la Fiorentina ha perso solo contro Roma e Inter ma ha combattuto in tutte le gare ed è in piena lotta per l’Europa.

PROBABILE FORMAZIONE = Ballottaggi a centrocampo per Italiano che dovrebbe puntare su tanta quantità per respingere gli assalti azzurri. In avanti favorito l’ex Callejon su Sottil.

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Bonaventura, Torreira, Duncan; Callejon, Vlahovic, Gonzalez. Allenatore: Italiano.

LA STELLA = Insieme ad Osimhen Dusan Vlahovic è in questo momento uno dei giovani più promettenti del panorama mondiale. Il serbo non solo ha un grande fisico, ma è dotato di discreta qualità.

LE DICHIARAZIONI = Alla vigilia del match contro il Napoli ha parlato cosi il tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano:

“Il Napoli ha giocatori velocissimi, che a ridosso dello stretto possono inventarsi in ogni momento una giocata. Poi ci sono i terzini che accompagnano sul fondo, i che centrocampisti calciano da fuori… Sarà una gara in cui dovremo essere perfetti, non c’è un solo pericolo da temere. Noi dovremo essere attenti ed equilibrati per 90′. La sfida è tra Fiorentina e Napoli, non tra Vlahovic e Osimhen: è la gara tra la prima e la quinta in classifica. Qualsiasi risultato verrà fuori non sarà comunque decisivo per la classifica finale, il campionato è molto lungo”.

I PRECEDENTI =Tra Serie A, Serie B e Coppa Italia sono 81 i precedenti giocati dalle due squadre in casa dei viola, terminati con questo bilancio:

VITTORIE FIORENTINA: 39, PAREGGI: 23, VITTORIE NAPOLI: 19.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Sozza di Seregno a dirigere Fiorentina-Napoli, settima giornata di Serie A.

Assistenti: Bindoni-Lo Cicero. IV Uomo: Serra. VAR: Aureliano-Meli.

E’ la prima direzione di Sozza con il Napoli in Serie A.

A cura di Mario Tramo