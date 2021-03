IN CASA DELL’AVVERSARIO – Lo spettacolare Sassuolo di De Zerbi prova a stoppare la rinascita azzurra

E’ già tempo di tornare in campo per la serie A con un turno infrasettimanale che vedrà il Napoli di Gennaro Gattuso impegnato al Mapei Stadium in un ostico impegno contro il Sassuolo. Gli azzurri, ritrovate alcune pedine e perso Koulibaly per squalifica, vogliono continuare la rincorsa Champions ed approfittare del momento no di alcune delle avversarie. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il Sassuolo è ottavo in classifica, ma difficilmente ha ambizioni europee visto la distanza dai club che lo precedono. La squadra di De Zerbi ha nel reparto offensivo il suo punto di forza anche se quest’anno i numeri non lo certificano completamente con soli 37 gol all’attivo. Meglio in difesa con 34 reti subite, ma comunque abbastanza indietro rispetto ai club che li precedono.

PROBABILE FORMAZIONE = Assente l’obiettivo azzurro Boga, De Zerbi ha giusto un paio di dubbi ma la formazione è quasi fatta.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Ferrari, Marlon, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Djuricic, Traore; Caputo. All. De Zerbi

LA STELLA = Dopo un periodo di appannamento dovuto sopratutto alla pubalgia Ciccio Caputo sembra essere tornato quello dei tempi migliori e l’assenza di Koulibaly porterà un duro banco di prova per la difesa partenopea.

LE DICHIARAZIONI = Ai microfoni di Sassuolo Channel ha parlato cosi Roberto De Zerbi:

“La vittoria di Napoli è stata prestigiosa perché l’abbiamo fatta in uno stadio prestigioso contro una squadra forte. Il sapore diverso di quella vittoria è stato dato dal fatto che avevamo avuto delle defezioni importanti e non so quanti potevano aspettarsi un risultato del genere. Purtroppo è andata. Domani la partita non parte dal 2-0 per noi ma parte dallo 0-0 e troviamo una squadra che sta recuperando giocatori importanti, una squadra che sa giocare, una gara bella”.

I PRECEDENTI = Sarà l’ottava volta che il Napoli giocherà a Reggio Emilia contro il Sassuolo in Serie A.

Questo il bilancio dei 7 precedenti al Mapei Stadium: un successo Sassuolo, 3 pareggi e 3 vittorie Napoli.

LA TERNA ARBITRALE =

ARBITRO: Valerio MARINI di Roma;

assistenti di linea: Ranghetti e Prenna;

IV uomo: Maggioni;

addetto al VAR: Mazzoleni;

assistente al VAR: Paganessi

A cura di Mario Tramo