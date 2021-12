IN CASA DELL’AVVERSARIO – Milan, i rossoneri in emergenza si affidano al talento di Ibrahimovic

Match di importanza fondamentale quello del Napoli a San Siro con la squadra di Luciano Spalletti che sfida il Milan nella diciottesima giornata di Serie A. Entrambe le squadre sono in piena emergenza e cercano i tre punti per inseguire l’Inter al primo posto. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Dopo diciassette giornate di Serie A il Milan è secondo in classifica, ora a quattro punti dall’Inter (con una gara in meno) ed è sopra di tre punti sul Napoli. Uno dei punti forti del Milan è la difesa che, nonostante le numerose assenze, riesce a tenere banco. Maignan in porta regge ed ha sostituito alla grande Donnarumma, ma contro gli azzurri pesano le assenze di Calabria e Kjaer. In attacco il peso va tutto su Zlatan Ibrahimovic, stella e leader del club rossonero.

PROBABILE FORMAZIONE = Da risolvere il dubbio Theo Hernandez, influenzato negli ultimi giorni. Tante assenze ed un unico dubbio sulla trequarti con Diaz favorito su Krunic. Ecco la probabile formazione:

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Romagnoli, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Saelemakers, Diaz, Messias; Ibrahimovic. All. Pioli

LA STELLA = E’ ovviamente il centravanti svedese Zlatan Ibrahimovic che, nonostante i 40 anni, è assolutamente immarcabile. Talento sopraffino e qualità invidiabile con il giocatore che può decidere la gara in ogni momento. Attenzione tra gli altri anche a Theo Hernandez e Brahim Diaz.

LE DICHIARAZIONI = Le parole di Stefano Pioli in conferenza stampa in vista del Napoli:

“Tabù Napoli e Spalletti? Non sapevo di questi numeri, ma il Milan mi ha aiutato a superare tanti step e magari mi aiuterà anche domani. Al momento stiamo facendo un buonissimo girone di andata e mi piacerebbe superare la quota 43 dello scorso anno, il Napoli è un grande avversario e noi dovremo alzare la nostra prestazione. Napoli in flessione? “Il passo falso contro l’Empoli è arrivata solo in termini di risultato, perchè c’è stata una grande prestazione. Entrambe conosciamo l’importanza di questa sfida, mi aspetto un Napoli determinato e molto intenso”.

I PRECEDENTI = Sarà il 147esimi confronto in Serie A tra Milan e Napoli. Sono 73 i precedenti tra Milan e Napoli in casa dei rossoneri: 32 vittorie Mian, 26 pareggi e 15 successi degli azzurri.

TERNA ARBITRALE = MILAN – NAPOLI h. 20.45

MASSA

MELI – BINDONI

IV: RAPUANO

VAR: DI PAOLO