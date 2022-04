IN CASA DELL’AVVERSARIO – Napoli-Roma, dentro o fuori per Spalletti e Mourinho: sfida decisiva al Maradona

Nel posticipo della trentatreesima giornata di Serie A il Napoli ospiterà una Roma in netta risalita per un decisivo scontro scudetto. Con le vittorie di Inter e Milan gli azzurri necessitano esclusivamente dei tre punti per continuare a sperare nel sogno scudetto. I giallorossi, con il pari della Juventus, continuano però a sperare nell’obiettivo quarto posto. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Roma è quinta in classifica a sei punti dalla Juventus e può solo vincere per continuare a coltivare speranze Champions. Quattro vittorie ed un pareggio nelle ultime cinque gare con Mourinho che ha trovato la quadra ed i giallorossi che sono tra le squadre più in forma del momento. 53 gol fatti e 36 subiti per il club capitolino che ha dimostrato nelle ultime gare di avere ampi margini di crescita.

PROBABILE FORMAZIONE = Dopo la tripletta in Conference League Zaniolo sarà rilanciato anche in campionato dal primo minuto. Pellegrini arretrato sulla mediana mentre sulla fascia ancora spazio al giovane talento Zalewski. Ancora difesa a 3 ed ecco la probabile formazione giallorossa:

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Lorenzo Pellegrini, Zalewski; Mkhitaryan, Zaniolo; Abraham. A disp.: Boer, Fuzato, Viña, Sergio Oliveira, Maitland Niles, Veretout, Carles Perez, Shomurodov, Kumbulla, Bove, Afena Felix Gyan, El Shaarawy. All. Mourinho

LA STELLA = Nel suo primo anno a Roma Tammy Abraham si è messo sulle spalle la squadra giallorossa e li sta trascinando in campionato ed in Europa a suon di gol. Il giovane attaccante ha grandi margini di miglioramento, ma già adesso è più che un fattore per la squadra capitolina.

I PRECEDENTI =Napoli e Roma si affrontano per la gara numero 75 in serie A a Fuorigrotta. Il numero di vittorie degli azzurri supera le vittorie giallorosse (33 a 19) mentre i pareggi sono 22.

33 vittorie del Napoli;

22 pareggi;

19 vittorie della Roma;

TERNA ARBITRALE = DI BELLO

MELI – VALERIANI

IV: SOZZA

VAR: DI PAOLO

AVAR: RANGHETTI

A cura di Mario Tramo