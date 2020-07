IN CASA DELL’AVVERSARIO – Sassuolo, talento e gioventù alla ribalta: ecco i ragazzini terribili di De Zerbi

Nella trentaseiesima giornata di campionato si affrontano al San Paolo Napoli e Sassuolo. Gli azzurri sono reduci da una sconfitta a Parma e si apprestano a concludere il campionato senza particolari obiettivi, dall’altro lato il Sassuolo, nonostante le tante assenze, è in gran forma e vuole mantenere l’ottavo posto in classifica, ennesimo segnale di una stagione in netta crescita.

CAMPIONATO = Il Sassuolo è ottavo in classifica con 13 vittorie, 9 pareggi e 13 sconfitte. I neroverdi sono in gran forma, hanno 64 gol fatti e un grande attacco, ma anche lacune in difesa con ben 60 reti subite.

PROBABILE FORMAZIONE = Tante assenze nel Sassuolo che dovrà fare a meno dell’ex Chiriches e che non dovrebbe recuperare neanche la stella ed obiettivo azzurro Jeremie Boga.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Marlon, Peluso, Kyriakopoulos; Magnanelli, Locatelli; Berardi, Djuricic, Haraslin; Caputo.

LA STELLA = Assente Boga, è sicuramente Domenico Berardi l’uomo più pericoloso della squadra di De Zerbi. Tecnica innata ed una continuità di gioco trovata quest’anno e condita da gol e assist.

Le Dichiarazioni = Domenico De Zerbi ha parlato così alla vigilia del match:

“A Napoli dobbiamo disputare una partita prendendo le forze dentro noi stessi, abbiamo degli infortunati e alcuni sono stanchi ma lo sono anche gli altri. Mancano ancora dieci giorni e noi vogliamo arrivare ottavi, per noi è un obiettivo importante e vorrebbe dare dare un senso alla stagione. Non abbassiamo neanche di un centimetro la guardia, sarà così fino alla fine”.

I Precedenti = Sarà la 14esima sfida in Serie A tra Napoli e Sassuolo. E’ la settima edizione in casa azzurra. Questi i 6 precedenti al San Paolo: 4 vittorie Napoli e 2 pareggi.

Terna Arbitrale = L’arbitro designato è Gianluca Aureliano della Sezione AIA di Bologna. Assistenti di Aureliano saranno Matteo Bottegoni di Terni e Marco Bresmes di Bergamo. Quarto uomo sarà Ivano Pezzuto di Lecce. Al VAR è assegnato Luigi Nasca di Bari, con Salvatore Longo di Paola come A-VAR.

A cura di Mario Tramo