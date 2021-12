IN CASA DELL’AVVERSARIO – Spezia, i liguri allo sbaraglio sognano una nuova impresa al Maradona

Il Napoli torna in piena lotta Champions e scudetto dopo la vittoria sul Milan ed attende allo stadio Maradona lo Spezia di Thiago Motta, uno dei club più in difficoltà di questa stagione. Gli azzurri sono al secondo posto mentre lo Spezia vede il tecnico italo-brasiliano ad un passo dall’esonero. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Lo Spezia non vince un incontro dallo scorso 9 Novembre, la squadra è in chiara difficoltà ed il club ligure è stato eliminato anche in Coppa Italia contro il Lecce. La posizione di Thiago Motta è appesa ad un filo e l’esonero dovrebbe arrivare agli inizi del 2022. Attualmente lo Spezia è diciassettesimo con solo 13 punti in classifica.

PROBABILE FORMAZIONE = Assenze in attacco dove la squadra di Motta dovrà fare a meno di Verde e di Nzola con Motta che si affida a l’ex Inter e Barcellona Rej Manaj. Ecco la probabile formazione dei liguri:

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Kiwior, Maggiore, Reca; Manaj, Strelec.

LA STELLA: Il giocatore di maggior prestigio di questa squadra è Giulio Maggiore, talentuoso centrocampista giovane che garantisce qualità e quantità e che in futuro medita di ambire a lidi più ambiziosi.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico dei liguri ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Mi aspetto il miglior Napoli possibile, anche se alcuni giocatori importanti non stanno giocando. A questo livello chi entra può mantenere il livello della squadra e lo abbiamo visto contro il Milan. Affronteremo la partita a nostro modo, sarà bella da giocare contro una squadra di grandissimo valore, costruita per lottare per il campionato. Noi vedremo cosa saremo capaci di fare.» Il ‘Maradona’ sarà pieno, dovrete stare attenti anche dal punto di vista caratteriale. «Meglio. Giocare partite così è bellissimo e per essere a questo livello dobbiamo controllare lo stato emozionale, è molto importante. Quando parliamo di una squadra si parla di tante cose ma la testa per me conta tantissimo. È un momento importante, ci serve per capire a che punto siamo e a che livello siamo in questo momento.»

I PRECEDENTI = C’è solo un precedente in Serie A, ovvero quello clamoroso dello scorso anno che vide lo Spezia vincere a Napoli per 2 a 1 .

TERNA ARBITRALE = Napoli-Spezia

MASSIMI

Assistenti: BOTTEGONI – LOMBARDO

Quarto Uomo: MARCHETTI

Var: PAIRETTO

Avar: RANGHETTI

A cura di Mario Tramo