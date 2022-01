IN CASA DELL’AVVERSARIO – Tanta curiosità ed incertezza per il primo derby campano in A (a Napoli) del terzo millennio

Nella ventitreesima giornata di Serie A si sfidano Napoli e Salernitana, match molto sentito dai tifosi e derby testa-coda della classifica. Gli azzurri vogliono definitivamente riaffermare il trend positivo mentre la Salernitana è in fase di ricostruzione ed arriva al match falcidiata dall’emergenza Coronavirus. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = La Salernitana deve ancora risolvere la situazione sui match rinviati (ha avuto tra l’altro un punto di penalizzazione) ma al momento è ultima in classifica con solo 10 punti (11 reali). La lotta salvezza vede i granata alla ricerca di un’impresa quasi impossibile.

PROBABILE FORMAZIONE = Tanti positivi al Covid ed infortuni con il giovane Vergani che contende un posto da titolare al rientrante Gondo. Ancora assenti salvo novità dell’ultim’ora Ribery e Simy.

LE DICHIARAZIONI = Nella conferenza stampa di presentazione Stefano Colantuono non è riuscito a parlare della sfida ma si è lamentato per il regolamento e per un’emergenza Covid che preoccupa la Salernitana. Premettiamo che ora che scriviamo la disputa del match è ancora in bilico (in caso di 9 positivi nella Salernitana) il match verrebbe rinviato.

I PRECEDENTI = Solo due nel dopo guerra con un pari ed una vittoria del Napoli nei lontanissimi 1947 e 1948. Tanti precedenti in Serie B o in Coppa Italia.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Pairetto di Torino a dirigere Napoli-Salernitana, 23esima giornata di Serie A.

Assistenti: Longo-Botteghoni; IV Uomo: Cosso. VAR: Banti-Baccini

A cura di Mario Tramo