IN CASA DELL’AVVERSARIO – Udinese, Gotti ed il suo gruppo sognano lo sgambetto al Napoli

Quarta giornata di campionato ed impegno molto importante per il Napoli di Luciano Spalletti, impegnato in una dura trasferta contro l’Udinese di Gotti, una delle squadre più in forma in questa prima parte di stagione. Gli azzurri vogliono confermarsi in vetta ed a punteggio pieno mentre, in caso di vittoria, a salire in vetta sarebbero clamorosamente i friulani. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = I bianconeri hanno sette punti in campionato, dettato dal pari in rimonta contro la Juventus e dai due successi, abbastanza agevoli, contro Venezia e Spezia. Nonostante le cessioni di Musso e De Paul la squadra friulana appare più compatta e solida.

PROBABILE FORMAZIONE = Ballottaggio a sinistra tra Samir e Zeegelaar con il primo favorito mentre dovrebbero partire dalla panchina i giovani talenti Samardzic e Beto.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Makengo, Walace, Arslan, Stryger; Deulofeu, Pereyra. Allenatore: Gotti.

LA STELLA = Dopo l’addio di De Paul è Roberto Pereyra l’uomo chiave del club bianconero, giocatore che serve assist e molto pericoloso in fase realizzativa.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Luca Gotti ha rilasciato le seguenti dichiarazioni:

“Credo che dobbiamo avere le consapevolezze delle qualità che ci hanno permesso di avere 7 punti in queste partite. Però, dobbiamo affrontare il Napoli con quel tipo di voglia e cattiveria sportiva come se di punti ne avessimo 0, questo è il passaggio chiave. Non mi aspetto una squadra stanca, penso che magari successivamente potrebbero accusare un po’ di stanchezza”.

I PRECEDENTI = Questa sarà la sfida numero 79, e la quarantesima edizione in casa bianconera. I precedenti 39 sorridono all’Udinese che è avanti con 13 vittorie, 18 pareggi e 8 sconfitte.

LA TERNA ARBITRALE =

MANGANIELLO

ALASSIO – MONDIN

IV: MARCHETTI

VAR: IRRATI

AVAR: LIBERTI

A cura di Mario Tramo.