IN CASA DELL’AVVERSARIO – Un Genoa ancora in costruzione ospita il Napoli

Prima trasferta in campionato per Luciano Spalletti che debutta fuori casa allo stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Ballardini. Come quasi in ogni sessione di calciomercato i liguri rivoluzionano la rosa con un numero incredibile di acquisti e cessioni. Ora con il mercato in corso il Genoa ancora non ha la rosa a disposizione completamente ed acquisti come i recenti Maksimovic e Caicedo sono appena arrivati in città. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Mentre il Napoli ha ottenuto i 3 punti al debutto contro il Venezia il Genoa è a quota 0 dopo la netta sconfitta all’esordio a San Siro contro l’Inter. 4 a 0 ed una gara mai in discussione con Ballardini costretto a mettere in campo tanti neo acquisti.

PROBABILE FORMAZIONE = Il tecnico rossoblù punta sulla difesa a tre e sul 3-5-2 con un mix tra giovani ed esperienza e l’attacco affidato sulle spalle dell’ex di turno, l’eterno Goran Pandev.

GENOA (3-5-2): Sirigu; Vanheusden, Vasquez, Criscito; Sabelli, Hernani, Badelj, Rovella, Cambiaso; Pandev, Kallon.

LA STELLA = Sono anni ormai che il club rossoblù affida le sue speranze di salvezza a Pandev, giocatore di qualità tecnica innata nonostante l’età oramai avanzata.

LE DICHIARAZIONI = In conferenza stampa Ballardini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in vista del Napoli:

“Intanto mi aspetto un Genoa completamente diverso rispetto a quello visto con l’Inter, è un dovere quello di fare una partita completamente diversa rispetto alla scorsa”. Quali gli errori da non ripetere? “Bisogna fare tutto il contrario di ciò che abbiamo fatto con l’Inter: essere squadra, compatti, chiari nelle due fasi di gioco. Far vedere che il Napoli giocherà contro una squadra che sa quello che deve fare”.

L’attacco del Napoli senza Osimhen e senza punti di riferimento?

“Non puoi concedere spazio a loro, dovremo limitarli prendendoli prima, dovremo condizionarli subito, farli ragionare il meno possibile e non dare loro la possibilità di esprimere le qualità che hanno. Questo lo fai solo coprendo bene il campo, essendo squadra e rimanendo aggressivi”.

I PRECEDENTI = Il bilancio dei precedenti in casa rossoblu vede i padroni di casa in vantaggio sui pathenopei con: 19 successi Genoa, 17 pareggi, 13 vittorie Napoli.

TERNA ARBITRALE = Sarà l’arbitro Di Bello di Brindisi a dirigere Genoa-Napoli. Assistenti Giallatini-Preti. IV Uomo Gariglio. VAR Fabbri-Vivenzi

A cura di Mario Tramo