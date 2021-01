IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Juventus in crisi affronta per la quarta volta il Napoli in Supercoppa

C’è tanta attesa per il match che vedrà impegnati domani sera a Reggio Emilia Juventus e Napoli, sfida dove le due storiche avversarie si affronteranno per aggiudicarsi la Supercoppa italiana, prima competizione di questo 2021. Per Gattuso la possibilità di regalare, dopo la Coppa Italia, un altro trofeo ai tifosi partenopei. La Juventus, dal canto suo, è reduce dalla sconfitta netta nel derby d’Italia contro l’Inter e lavora al riscatto nonostante le assenze. Ecco l’analisi dei prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Con il nuovo tecnico Andrea Pirlo la Juventus sta trovando numerose difficoltà in questa prima parte della stagione ed è al momento addirittura fuori dalla zona Champions League. I bianconeri sono quinti ad un punto da Roma e Napoli, ma hanno da recuperare la sfida allo Stadium proprio contro il club azzurro. Da ricordare anche l’Atalanta, sesta ad un punto, e anch’essa con la gara contro l’Udinese da recuperare.

PROBABILE FORMAZIONE = Pirlo deve fare i conti con le numerose assenze con De Ligt, Cuadrado ed Alex Sandro che sono fermi per Covid e Frabotta uscito infortunato dal match con l’Inter. Sulle fasce è emergenza totale mentre a centrocampo potrebbero avere spazio McKennie ed Arthur, assenti da titolari nelle ultime gare. Out anche Dybala per infortunio, ecco la probabile dell’ex giocatore:

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Chiesa, McKennie, Arthur, Ramsey, Bernardeschi; Cristiano Ronaldo, Morata. All. Pirlo

LA STELLA = Non sta vivendo sicuramente un momento positivo l’esperto campione portoghese Cristiano Ronaldo, ma il cinque volte Pallone d’Oro è abituato a vincere, nel suo Palmares ci sono diverse finali decise da lui e contro il Napoli sarà sicuramente il pericolo numero uno.

I PRECEDENTI = La Juventus è avanti nei confronti in campionato, ma questo sarà il quarto scontro in Supercoppa Italiana tra bianconeri e Napoli: nel 1990 e nel 2014 a trionfare è stata la squadra campana mentre l’unico successo della Juventus risale al 2012.

TERNA ARBITRALE =

Arbitro: Paolo Valeri

Assistenti arbitrali: Daniele Bindoni – Stefano Del Giovane

Quarto ufficiale: Maurizio Mariani

Arbitro VAR: Marco Di Bello

Assistente VAR: Giacomo Paganessi

A cura di Mario Tramo