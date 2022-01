IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una Sampdoria in emergenza punta sul grande ex Gabbiadini al Maradona

Ventunesimo turno di campionato che vede una serie A sempre più condizionata dall’emergenza sanitaria relativa al Covid. Il Napoli, pieno di assenze, ospita la Sampdoria di Roberto D’Aversa, squadra in grande difficoltà in questo inizio di stagione. I blucerchiati sono in piena lotta salvezza e sono reduci dal tonfo casalingo contro il Cagliari. Ecco l’analisi sui prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = Il campionato della Sampdoria ha finora deluso le aspettative, i blucerchiati sono quindicesimi in classifica con 28 gol realizzati e 37 subiti.

PROBABILE FORMAZIONE = Ancora infortunato Darmsgaard, D’Aversa è privo anche di Candreva, miglior giocatore di questo inizio di stagione. Il tecnico punterà sulla verve di Gabbiadini, l’ex Napoli è in uno straordinario momento di forma. Grande emergenza in difesa. Ecco la probabile formazione azzurra:

SAMPDORIA (4-4-2): Audero; Ferrari, Dragusin, Chabot, Augello; Thorsby, Ekdal, Rincon, Askildsen; Gabbiadini, Quagliarella. Allenatore: D’Aversa.

LE DICHIARAZIONI = Il tecnico Roberto D’Aversa ha parlato cosi in conferenza stampa:

“Non ci dobbiamo far abbattere dalle difficoltà e dalle assenze. Mancherà Candreva ma dobbiamo andare oltre, contro una squadra che ha fatto bene a Torino con la Juventus nonostante le defezioni. Dobbiamo trasformare le difficoltà in energie positive. Quando si preparano partite ravvicinate bisogna aspettare sempre l’ultimo prima di decidere la formazione. Sono più preparazioni via video, che dobbiamo essere bravi a portare poi in campo. Ci dobbiamo adattare. Avremo solo 5 difensori ma non dobbiamo piangerci addosso: volgiamo fare un risultato positivo, avremo certamente undici giocatori che possono fare bene. Eravamo stati bravi a uscire dalla burrasca, ora non ci sono gerarchie, ci siamo fatti sfuggire un match-ball importante contro il Cagliari e adesso dobbiamo riprenderci qualcosa contro il Napoli”.

I PRECEDENTI = Sarà la sfida numero 110 tra Napoli e Sampdoria, la 55esima in casa azzurra in Serie A. Il bilancio è nettamente a favore degli azzurri con 26 vittorie, 19 pareggi e solo 9 affermazioni dei liguri.

TERNA ARBITRALE =

NAPOLI – SAMPDORIA h. 16.30

DI BELLO

SCATRAGLI – MARGANI

IV: COSSO

VAR: ABISSO

AVAR: TEGONI

