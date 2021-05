IN CASA DELL’AVVERSARIO – Una spensierata Udinese arriva a Napoli per ben figurare e provare il colpaccio

Ultime tre giornate di campionato, turno infrasettimanale e punti che assumono sempre più importanti significati. In caso di 3 vittorie su 3 il Napoli raggiungerà l’obiettivo Champions League ed allo stadio Diego Armando Maradona arriva un Udinese senza obiettivi ma che vuole ben figurare davanti un ostico avversario. Non si esclude visto il turno infrasettimanale un piccolo turnover della squadra di Gotti. Analizziamo nel dettaglio i prossimi avversari del Napoli:

CAMPIONATO = L’Udinese è undicesimo in classifica con 40 punti, non ha obiettivi se non quello di provare ad entrare dal lato sinistro della classifica. La buona difesa con 47 reti fa da contraltare al diciottesimo campionato del campionato, numeri abbastanza poveri a livello realizzativo. La squadra friulana offre un discreto gioco, ma manca nella finalizzazione.

PROBABILE FORMAZIONE = Gotti continuerà con il consueto 3-5-2 puntando sulla tecnica della stella Rodrigo De Paul, ecco la probabile formazione:

UDINESE (3-5-2): Musso; Samir, Nuytinck, De Maio; Stryger Larsen, Walace, Arslan, De Paul, Molina; Okaka, Pereyra All. Gotti

LA STELLA = Rodrigo De Paul è la stella del club ed è uno dei talenti più interessanti del nostro campionato. Nazionale albiceleste il centrocampista è nel mirino dei top club europei da tempo, compreso il Napoli. Gran piede e pericolosissimo al tiro, un incubo per i portieri e reduce da un gran momento di forma.

LE DICHIARAZIONI = Parlando del suo futuro Luca Gotti è intervenuto a Sky sport parlando di quest’ultima fase di campionato e del match con il Napoli:

“Ci sono ancora tre partite, non solo sono fiero di essere allenatore dell’Udinese, ma ho anche riconoscenza per una società che si è fidata di me e mi ha invogliato a continuare. Detto questo ne riparleremo a campionato finito. Mi rifaccio all’anno scorso, non c’erano avvisaglie di rinnovo ma poi in pochissime ore abbiamo trovato l’accordo per continuare”.

I PRECEDENTI =

I 40 confronti a Napoli tra Serie A, serie B e Coppa Italia: