Inter-Napoli 2-0, la prestazione c’è, mancano i gol. Le pagelle di IamNaples.it

Le motivazioni dell’Inter hanno la meglio contro un Napoli discreto. I nerazzurri battono 2-0 gli azzurri di Gattuso grazie ai gol di D’Ambrosio nel primo tempo e Lukaku nella ripresa, ecco le pagelle di IamNaples.it:

MERET 6 Bravo nel primo tempo a salvare su Bastoni e soprattutto su Brozovic. Forse avrebbe potuto fare meglio sul gol di Lautaro.

HYSAJ 5.5 Dopo il gran gol con il Sassuolo non replica la prestazione. Poco presente in fase offensiva. (84′ MALCUIT s.v. Si rivede in campo dopo il lungo infortunio).

MAKSIMOVIC 6 Partita sufficiente per lui e per il reparto difensivo, altri minuti nelle gambe in vista di Barcellona-Napoli.

KOULIBALY 5.5 Bello il duello tra giganti con Lukaku, in un’occasione nel primo tempo lo ferma con esplosività per poi ripartire all’attacco. Sul gol di D’Ambrosio poteva tenere meglio la posizione.

MARIO RUI 5.5 Perde il pallone sul gol di D’Ambrosio, prova un pallonetto difficile da decifrare in zona gol. Non una delle sue serate migliori, sostituito da Ghoualm, con un po’ di rabbia. (65′ GHOULAM 6 Ci mette come sempre la qualità del suo sinistro).

ZIELINSKI 6.5 Sembra il più pronto in vista di Barcellona, ha estro e fantasia, tenta la giocata e da qualità al reparto offensivo del Napoli. Gattuso lo preserva lasciando il campo ad Allan dopo poco più di un’ora. (65′ ALLAN 6 Poco da dare alla partita).

DEMME 5.5 Gioca da classico regista basso, soffre leggermente Borja Valero che da fastidio da trequartista. Si nota poco, fa lavoro sporco.

ELMAS 6 Si fa notare in un paio di occasioni in fase offensiva, andando alla conclusione due volte, meno incisivo in fase di non possesso.

POLITANO 5.5 Parte discretamente con qualche fiammata offensiva, cala con il passare dei minuti. (75′ LOZANO s.v.)

MILIK 4.5 Del tutto assente dalla partita, Osimhen è in arrivo e Arkadiusz è l’ombra del giocatore passato. (84′ CALLEJON s.v.)

INSIGNE 6 È il migliore dell’attacco azzurro, non molla per tutto l’arco dei novanta minuti. È un pilastro del Napoli di Gattuso che non riesce a rinunciare a Lorenzo.

GATTUSO 6 Al Napoli non è mancata la prestazione contro un’Inter che deve agguantare il secondo posto. Da risolvere i problemi in difesa e la poca capacità di finalizzazione.